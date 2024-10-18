1200 л.с., разгон до «сотни» за 2,15 секунды: это новый суперкар Ferrari

Компания Ferrari представила свой самый мощный дорожный автомобиль

Итальянский производитель суперкаров Ferrari презентовал новую флагманскую модель F80, сменившую Ferrari LaFerrari.

Под капотом предшественницы был установлен мотор V12. Новая F80 оснащена бензиновым двигателем V6 на 900 л.с. и тремя электромоторами. Общая мощность силовой установки составляет 1200 л.с.

При разработке мотора инженеры увеличили давление в камере сгорания и перекалибровали коробку передач. F80 стал самым мощным дорожным автомобилем, созданным за всю историю бренда. До «сотни» он разгоняется за 2,15 с, а отметки в 200 км/ч достигает через 5,75 с.

Автомобиль получил подъемные двери-«ножницы» и выдвижное антикрыло в задней части кузова. Кузов-монокок суперкара сделан из углеволокна и композитных материалов.

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Источник: Ferrari