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Ferrari F80
18 октября
1200 л.с., разгон до «сотни» за 2,15 секунды: это новый суперкар Ferrari
Компания Ferrari представила свой самый мощный...

1200 л.с., разгон до «сотни» за 2,15 секунды: это новый суперкар Ferrari

Компания Ferrari представила свой самый мощный дорожный автомобиль

Итальянский производитель суперкаров Ferrari презентовал новую флагманскую модель F80, сменившую Ferrari LaFerrari.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Под капотом предшественницы был установлен мотор V12. Новая F80 оснащена бензиновым двигателем V6 на 900 л.с. и тремя электромоторами. Общая мощность силовой установки составляет 1200 л.с.

При разработке мотора инженеры увеличили давление в камере сгорания и перекалибровали коробку передач. F80 стал самым мощным дорожным автомобилем, созданным за всю историю бренда. До «сотни» он разгоняется за 2,15 с, а отметки в 200 км/ч достигает через 5,75 с.

Автомобиль получил подъемные двери-«ножницы» и выдвижное антикрыло в задней части кузова. Кузов-монокок суперкара сделан из углеволокна и композитных материалов.

Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80
Ferrari F80

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Ferrari

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Ferrari
Количество просмотров 20
18.10.2024
Фото:Unsplash | Ferrari
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