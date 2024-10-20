Представлен внедорожник для истинных любителей рыбалки, охоты и активного отдыха

Nissan представил Project Trailgater – туристическую спецверсию пикапа Frontier

Nissan представила концепт-кар, созданный на базе обновленного Frontier Pro-4X в сотрудничестве с Music City Trucks.

Nissan Project Trailgater

Сердцем этого внедорожника является 3,8-литровый двигатель V6 мощностью 310 л. с. и с крутящим моментом 381 Нм. В паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, он уверенно преодолевает любые препятствия, обеспечивая комфортное передвижение по бездорожью.

Nissan Project Trailgater

Главной «изюминкой» является наличие двух 43-дюймовых телевизоров. Спутниковый интернет Starlink обеспечивает стабильный и высокоскоростной доступ в сеть даже в самых отдаленных уголках планеты.

Также внедорожник оснащен полностью оборудованным мобильным кухонным блоком со складной раковиной. Кроме того, список оборудования включает дополнительную аккумуляторную батарею, пропановый гриль, холодильник, складную солнечную панель на 180 Вт.

Nissan Project Trailgater

Основанная на обновленном Frontier Pro-4X модель была создана в сотрудничестве с Music City Trucks и оснащена множеством аксессуаров Nismo Off-Road. Они включают в себя лифт-комплект и переработанную подвеску с коваными верхними рычагами управления, а также высокопроизводительные амортизаторы, пружины и койловеры. Кастомная выхлопная система добавляет брутальности, а багажник на крыше и вспомогательные фары расширяют функциональность. 17-дюймовые диски, обутые в шины Yokohama Geolandar M/T, завершают образ настоящего покорителя бездорожья.

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Источник: Carscoops