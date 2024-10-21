Почему опасно ехать вслед за грузовиком на минимальной дистанции

«Автодом»: движение за грузовиком грозит появлением сколов на кузове машины

Движение по дороге вслед за грузовиком на минимальной дистанции опасно появлением сколов краски на кузове машины, возможным падением груза и отсутствием времени для того, чтобы отреагировать на дефекты дорожного покрытия, рассказали специалисты групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

Сколы лакокрасочного покрытия появляются от мелких камней, гравия и песка, вылетающих из-под колес большегрузов.

При движении за фурой на малой дистанции водитель может вовремя не заметить дорожную неровность при плохом качестве покрытия. А если грузовик перевозит незакрепленный груз, едущий следом автомобиль может быть поврежден выпавшими из кузова кирпичами, досками и тому подобным.

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Источник: «Российская газета»