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На рынке просторных и экономичных минивэнов появился новый интересный игрок

Подключаемый гибридный минивэн BYD Xia поступил в продажу

Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), предварительные продажи BYD Xia стартовали в сентябре 2025 года с ценником в 40 600 долларов – существенно ниже, чем у его главного конкурента, Denza D9 (от 47 200 долларов), который, напомним, был самым продаваемым минивэном в Китае в прошлом году.

BYD Xia
BYD Xia
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BYD Xia не только дешевле, но и технологичнее. Его габариты (5145 х 1970 х 1805 мм, колесная база 3045 мм) обещают просторный семиместный салон с компоновкой 2+2+3, а стандартные 18-дюймовые диски подчеркивают его солидный статус. Внешний вид, хотя и не революционный, выдержан в современном стиле BYD, с характерными для бренда элементами дизайна.

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В наличии панорамная крыша (хотя и небольшого размера), передний радар, и задний спойлер с встроенной камерой. Автомобиль также будет оснащен интеллектуальной системой управления демпфированием Yunnian-C, электромагнитной подвеской DiSus-C, интеллектуальной системой помощи при вождении DiPilot и интеллектуальной кабиной DiLink 150.

BYD Xia
BYD Xia

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Под капотом скрывается 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 156 л.с., работающий в паре с мощным электродвигателем на 200 кВт (268 л.с.). Такая комбинация обеспечивает впечатляющий запас хода на электротяге – до 145 км, что делает Xia идеальным для поездок по городу. А расход топлива в режиме с разряженной батареей всего 6,5 л/100 км.

Внутренний дизайн отражает современные тренды BYD, с центральной консолью, схожей с таковой у моделей Qin L и Song L DM-i.

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Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:MIIT
Количество просмотров 27
19.10.2024
Фото:MIIT
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