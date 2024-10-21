Штрафы за превышение средней скорости снова предлагают вернуть

В ГИБДД предложили тщательнее проработать зоны для обгона, а от части отказаться

В Екатеринбурге на выставке «Дорога 2024» представители ГИБДД и дорожного хозяйства обсуждают меры по снижению смертности на дорогах. В рамках поставленной президентом задачи планируется сократить количество жертв ДТП на 50% к 2030 году.

Начальник ГИБДД Михаил Черников предложил ряд инженерных решений, включая барьерное разделение потоков, улучшение освещения пешеходных переходов и создание вертолетных площадок для эвакуации пострадавших. Эти инициативы могут быть включены в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который планируется запустить в 2025 году.

Министр транспорта Роман Старовойт отметил необходимость сотрудничества с бизнесом для создания зон отдыха и заправок вдоль дорог. Он предложил наладить диалог с предпринимателями, чтобы привлечь их к реализации этих проектов. Это важно для повышения удобства и безопасности водителей, особенно на длинных маршрутах.

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин акцентировал внимание на необходимости более тщательного проектирования зон для обгонов, так как именно на таких участках происходит множество аварий. Он призвал не только увеличить протяженность таких зон, но и в случае их небезопасности отказаться от них вовсе. Это позволит снизить количество смертельных ДТП.

Главный инженер Нижневолжского управления федеральных дорог Росавтодора Дмитрий Леонов и его коллега из управления федеральных дорог в Поволжье Кирилл Вдовин предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости, отменив при этом нештрафуемый порог. Эти меры, по их мнению, необходимы для повышения дисциплины водителей и улучшения общей ситуации на дорогах.

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Источник: «Коммерсант»