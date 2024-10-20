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У этих машин чаще всего рвется ремень ГРМ

Эксперт Антюфьев перечислил автомобили с самым недолговечным приводом ГРМ

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал автомобили, у которых появляются проблемы с цепным приводом ГРМ. В большинстве современных двигателей используется цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Но его ресурс не идёт ни в какое сравнение с прежним, отметил специалист.

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Так, у европейских автомобилей он равен примерно 150 тысяч километров, а у китайских – 100 тысяч километров. При этом стоимость замены цепи значительно выше, чем ремня ГРМ. Ресурс цепного привода ГРМ может служить показателем его качества.

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Так, цепь двигателя 1.4 TSI Volkswagen, рассчитанная на 100 тысяч километров пробега, уже к 60 тысячам растягивалась настолько, что перескакивала, а несогласованность ГРМ могла привести к серьезным неисправностям. На более поздних версиях двигателя ресурс цепи ГРМ повысили до 120 тысяч километров. Этот мотор устанавливался, в частности, на кроссоверы Tiguan и Skoda Octavia, рассказал Антюфьев.

Среди двигателей VAG есть ещё один аутсайдер — 1.2 TFSI, его цепь ГРМ служит не более 50 тысяч километров. Этот форсированный до 110 лошадиных сил мотор устанавливали, среди прочих моделей, на Audi A3.

Плохо зарекомендовал себя и уже обанкротившийся SsangYong. После рестайлинга кроссовер Actyon получил 2,0-литровый двигатель мощностью 149 л. с. Но при этом привод ГРМ служил лишь 70 тысяч километров.

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Среди российских автомобилей эксперт отметил двигатель ЗМЗ-409 (2,7 литра, 117–144 л. с.) с однорядной пластинчатой цепью ГРМ, которым оснащались все внедорожники УАЗа. Рассчитанный на 80 тыс. км пробега, цепной привод ГРМ иногда обрывался до срока замены. В 2018 году автопроизводитель устранил проблему, заменив пластинчатую цепь механизма на втулочно-роликовую.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 9
20.10.2024
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«За рулем»
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