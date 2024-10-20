У этих машин чаще всего рвется ремень ГРМ

Эксперт Антюфьев перечислил автомобили с самым недолговечным приводом ГРМ

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал автомобили, у которых появляются проблемы с цепным приводом ГРМ. В большинстве современных двигателей используется цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Но его ресурс не идёт ни в какое сравнение с прежним, отметил специалист.

Так, у европейских автомобилей он равен примерно 150 тысяч километров, а у китайских – 100 тысяч километров. При этом стоимость замены цепи значительно выше, чем ремня ГРМ. Ресурс цепного привода ГРМ может служить показателем его качества.

Так, цепь двигателя 1.4 TSI Volkswagen, рассчитанная на 100 тысяч километров пробега, уже к 60 тысячам растягивалась настолько, что перескакивала, а несогласованность ГРМ могла привести к серьезным неисправностям. На более поздних версиях двигателя ресурс цепи ГРМ повысили до 120 тысяч километров. Этот мотор устанавливался, в частности, на кроссоверы Tiguan и Skoda Octavia, рассказал Антюфьев.

Среди двигателей VAG есть ещё один аутсайдер — 1.2 TFSI, его цепь ГРМ служит не более 50 тысяч километров. Этот форсированный до 110 лошадиных сил мотор устанавливали, среди прочих моделей, на Audi A3.

Плохо зарекомендовал себя и уже обанкротившийся SsangYong. После рестайлинга кроссовер Actyon получил 2,0-литровый двигатель мощностью 149 л. с. Но при этом привод ГРМ служил лишь 70 тысяч километров.

Среди российских автомобилей эксперт отметил двигатель ЗМЗ-409 (2,7 литра, 117–144 л. с.) с однорядной пластинчатой цепью ГРМ, которым оснащались все внедорожники УАЗа. Рассчитанный на 80 тыс. км пробега, цепной привод ГРМ иногда обрывался до срока замены. В 2018 году автопроизводитель устранил проблему, заменив пластинчатую цепь механизма на втулочно-роликовую.

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Источник: Российская газета