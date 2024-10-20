На дорогах станет меньше аварий: представлены конкретные мероприятия

Смертность на дорогах России – проблема, требующая немедленного и комплексного решения. Президент поставил амбициозную задачу – сократить её в полтора раза к 2030 году. На выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге представители ГИБДД и Росавтодора представили ряд инициатив, призванных приблизить страну к достижению этой цели. Предложенные меры затрагивают различные аспекты дорожной безопасности, от инженерной инфраструктуры до ужесточения ответственности водителей.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников акцентировал внимание на необходимости масштабного внедрения инженерных решений. Он предложил включить в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» (старт в 2025 году) следующие пункты:

Барьерное разделение транспортных потоков

Обустройство пешеходных переходов и освещения

Строительство вертолетных площадок вдоль автомагистралей позволит оперативно эвакуировать пострадавших в ДТП в медицинские учреждения

Площадки отдыха для водителей

Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин подчеркнул важность более тщательного проектирования зон разрешенного обгона. Большинство смертельных ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, происходит именно на этих участках. Предложение заключается в увеличении протяженности зон обгона, учитывая, что водители часто превышают установленный скоростной лимит на «нештрафуемый» порог (20 км/ч). Проектирование должно учитывать реальную скорость движения, а не только теоретические показатели ГОСТа.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил ввести новые, более жесткие наказания для водителей большегрузного транспорта, нарушающих правила дорожного движения, в частности, отвлеченных от управления (просмотр сериалов на планшетах). Лишение водительских прав в таких случаях представляется как необходимая мера для предотвращения подобных аварий с летальным исходом.

Представители Росавтодора также выступили с инициативами: возвращение штрафов за превышение средней скорости (Дмитрий Леонов) и внесение корректировок в правила проектирования дорог, с учётом реальной скорости движения (Кирилл Вдовин).

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Источник: Коммерсантъ