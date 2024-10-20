#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водителям рассказали, за какие предметы на лобовом стекле грозит штраф
20 октября
Водителям рассказали, за какие предметы на лобовом стекле грозит штраф
Юрист Радько: за некоторые предметы на лобовом...
Toyota GR Corolla 2025
20 октября
Механическая коробка уходит? Этот известный бренд говорит: нет!
CarBuzz: Toyota не собирается отказываться от...
У этих машин чаще всего рвется ремень ГРМ
20 октября
У этих машин чаще всего рвется ремень ГРМ
Эксперт Антюфьев перечислил автомобили с самым...

На дорогах станет меньше аварий: представлены конкретные мероприятия

Смертность на дорогах России – проблема, требующая немедленного и комплексного решения. Президент поставил амбициозную задачу – сократить её в полтора раза к 2030 году. На выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге представители ГИБДД и Росавтодора представили ряд инициатив, призванных приблизить страну к достижению этой цели. Предложенные меры затрагивают различные аспекты дорожной безопасности, от инженерной инфраструктуры до ужесточения ответственности водителей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников акцентировал внимание на необходимости масштабного внедрения инженерных решений. Он предложил включить в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» (старт в 2025 году) следующие пункты:

  • Барьерное разделение транспортных потоков
  • Обустройство пешеходных переходов и освещения
  • Строительство вертолетных площадок вдоль автомагистралей позволит оперативно эвакуировать пострадавших в ДТП в медицинские учреждения
  • Площадки отдыха для водителей

Рекомендуем
Подушка в багажнике и «График расхода масла» — тестируем необычную новинку

Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин подчеркнул важность более тщательного проектирования зон разрешенного обгона. Большинство смертельных ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, происходит именно на этих участках. Предложение заключается в увеличении протяженности зон обгона, учитывая, что водители часто превышают установленный скоростной лимит на «нештрафуемый» порог (20 км/ч). Проектирование должно учитывать реальную скорость движения, а не только теоретические показатели ГОСТа.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил ввести новые, более жесткие наказания для водителей большегрузного транспорта, нарушающих правила дорожного движения, в частности, отвлеченных от управления (просмотр сериалов на планшетах). Лишение водительских прав в таких случаях представляется как необходимая мера для предотвращения подобных аварий с летальным исходом.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Представители Росавтодора также выступили с инициативами: возвращение штрафов за превышение средней скорости (Дмитрий Леонов) и внесение корректировок в правила проектирования дорог, с учётом реальной скорости движения (Кирилл Вдовин).

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Коммерсантъ

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 15
20.10.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Поделиться:
Оцените материал:
0