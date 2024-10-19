В Россию вернулся некогда популярный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Кроссоверы Mitsubishi ASX снова доступны в России по цене от 2,74 млн рублей

Российский автомобильный рынок переживает период перемен, и возвращение знакомых моделей по параллельному импорту становится всё более распространённым явлением. Одним из ярких примеров является триумфальное, хоть и не совсем официальное, возвращение кроссовера Mitsubishi ASX.

Mitsubishi ASX

Этот автомобиль, ранее официально продававшийся и даже производившийся в России, снова доступен отечественным покупателям, но уже по «серым» схемам поставок, преимущественно из ОАЭ.

Цена вопроса начинается от 2 740 000 рублей за переднеприводную версию ASX 2024 года выпуска в комплектации GLX. Это предложение от московской компании, специализирующейся на индивидуальном заказе автомобилей с использованием льготного утилизационного сбора. За эти деньги покупатель получает вполне достойное оснащение: кожаный салон, 18-дюймовые литые диски, мультируль с глянцевым декором и медиасистему с крупным сенсорным экраном. Под капотом – проверенный временем 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом.

Mitsubishi ASX

Полноприводная версия ASX у того же поставщика обойдётся в 2 860 000 рублей. В регионах цены ещё выше: в Оренбурге – 2 899 000 рублей, в Воронеже – 2 930 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 2 940 000 рублей, а в Сыктывкаре – 2 999 000 рублей. Абсолютный ценовой максимум зафиксирован в Краснодаре (4 148 000 рублей) и Екатеринбурге (4 399 000 рублей).

Интерьер Mitsubishi ASX

Несмотря на высокую, по сравнению с прошлыми временами, стоимость, Mitsubishi ASX в своей минимальной комплектации оказывается конкурентоспособен по цене с некоторыми популярными китайскими кроссоверами, официально представленными на российском рынке. Например, обновлённый Geely Coolray в средней комплектации стоит 2 765 990 рублей, Changan CS75 Plus – 2 849 900 рублей, а топовая Omoda C5 с передним приводом – от 2 743 900 рублей.

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Источник: Автоновости дня