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В Россию вернулся некогда популярный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Кроссоверы Mitsubishi ASX снова доступны в России по цене от 2,74 млн рублей

Российский автомобильный рынок переживает период перемен, и возвращение знакомых моделей по параллельному импорту становится всё более распространённым явлением. Одним из ярких примеров является триумфальное, хоть и не совсем официальное, возвращение кроссовера Mitsubishi ASX.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Этот автомобиль, ранее официально продававшийся и даже производившийся в России, снова доступен отечественным покупателям, но уже по «серым» схемам поставок, преимущественно из ОАЭ.

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Цена вопроса начинается от 2 740 000 рублей за переднеприводную версию ASX 2024 года выпуска в комплектации GLX. Это предложение от московской компании, специализирующейся на индивидуальном заказе автомобилей с использованием льготного утилизационного сбора. За эти деньги покупатель получает вполне достойное оснащение: кожаный салон, 18-дюймовые литые диски, мультируль с глянцевым декором и медиасистему с крупным сенсорным экраном. Под капотом – проверенный временем 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Полноприводная версия ASX у того же поставщика обойдётся в 2 860 000 рублей. В регионах цены ещё выше: в Оренбурге – 2 899 000 рублей, в Воронеже – 2 930 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 2 940 000 рублей, а в Сыктывкаре – 2 999 000 рублей. Абсолютный ценовой максимум зафиксирован в Краснодаре (4 148 000 рублей) и Екатеринбурге (4 399 000 рублей).

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

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Несмотря на высокую, по сравнению с прошлыми временами, стоимость, Mitsubishi ASX в своей минимальной комплектации оказывается конкурентоспособен по цене с некоторыми популярными китайскими кроссоверами, официально представленными на российском рынке. Например, обновлённый Geely Coolray в средней комплектации стоит 2 765 990 рублей, Changan CS75 Plus – 2 849 900 рублей, а топовая Omoda C5 с передним приводом – от 2 743 900 рублей.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 23
19.10.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+6