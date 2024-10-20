Крупный американский рамный внедорожник с мощным мотором подешевел на российском рынке

У российских дилеров обнаружен рамный внедорожник GMC Yukon за 14,55 млн рублей

Один из российских дилеров предлагает топовую комплектацию GMC Yukon Denali Ultimate за 14,55 млн рублей. Это на 1,45 млн рублей меньше, чем аналогичный автомобиль стоил в августе.

GMC Yukon Denali Ultimate

В сердце этого монстра мощный 6,2-литровый двигатель L87 EcoTec3 V8, тот же, что и в Chevrolet Tahoe High Country. Этот мотор, известен своей тягой и ревом, в сочетании с плавной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода гарантирует уверенность на любых дорогах, будь то заснеженные просторы или бездорожье.

Интерьер GMC Yukon Denali Ultimate

Пневмоподвеска, позволяющая регулировать дорожный просвет, обеспечит плавность хода даже на самых неровных участках. В комплектации машины различные системы помощи водителю, кожаный салон, панорамная крыша с люком, медиасистема с большим экраном и голосовым управлением, вентиляция и подогревы кресел, адаптивный круиз-контроль.

Габариты GMC Yukon: длина – 5334 мм, ширина – 2060 мм, высота – 1923 мм, а колесная база – 3071 мм.

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Источник: Autonews