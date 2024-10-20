Omoda и Jaecoo готовят сверхэкономичные версии своих кроссоверов

Omoda и Jaecoo выпустят модификации своих кроссоверов на сжиженном нефтяном газе

Китайские бренды Omoda и Jaecoo, входящие в концерн Chery Group, планируют представить к 2025 году новые версии своих популярных кроссоверов Omoda C5 и Jaecoo J7 с двигателями, работающими на сжиженном газе (LPG).

Опыт Chery Group в производстве автомобилей с ГБО для других брендов станет надежным фундаментом для этого амбициозного проекта. Компания, несомненно, учтет все нюансы и сложности, связанные с адаптацией автомобилей под европейские стандарты и предпочтения. Именно это накопленное ноу-хау позволит Omoda и Jaecoo предложить рынку конкурентоспособный продукт, который, как ожидается, станет привлекательным предложением для тех, кто ценит экономию топлива и стремится снизить свой углеродный след.

Однако, ради экономии пространства под газовую систему, автопроизводители, вероятно, пойдут на компромисс. Вполне возможно, что в новых версиях Omoda 5 и Jaecoo 7 будет отсутствовать запасное колесо. Этот шаг, хоть и может показаться спорным, диктуется необходимостью оптимизации конструкции для размещения газовых баллонов. Впрочем, для многих водителей отказ от запасного колеса в пользу существенной экономии на топливе может оказаться вполне оправданным решением, особенно с учетом развитой инфраструктуры шиномонтажа в Европе.

Выбор сжиженного газа в качестве топлива не случаен. В ряде европейских стран автомобили с ГБО пользуются устойчивым спросом. Это связано с более низкой, по сравнению с бензином, ценой топлива, а также с относительно меньшим уровнем вредных выбросов по сравнению с бензиновыми аналогами.

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Источник: 32cars