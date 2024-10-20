Популярная в РФ марка автомобилей обзавелась новым брендом: подробности

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Chery официально представила новую линейку автомобилей Lepas

Китайский автогигант Chery продолжает уверенно расширять свое присутствие на глобальном рынке, анонсировав запуск еще одного суббренда – Lepas. Объявление было сделано на масштабном мероприятии Chery International User Summit, собравшем владельцев автомобилей Chery со всего мира.

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Lepas станет третьим суббрендом Chery, присоединившись к уже известным Tiggo и Arrizo. Однако, в отличие от них, Lepas, судя по всему, будет ориентирован на более узкую нишу, предлагая уникальный дизайн и, возможно, специфический набор функций. Первой ласточкой нового бренда стал кроссовер Lepas 8, построенный на базе популярного Chery Tiggo 8 Plus, предназначенного для внутреннего китайского рынка.

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Разработчики сделали ставку на оригинальность, создав запоминающийся внешний вид. Особое внимание привлекает решетка радиатора, напоминающая по форме нос леопарда – стилистическое решение, которое должно подчеркнуть агрессивность и динамичность модели.

Салон Lepas 8 также претерпел значительные трансформации. Вместо привычной для Chery компоновки, здесь мы видим вертикально ориентированный центральный экран – современное и стильное решение, уже ставшее трендом в автомобилестроении. Двухспицевый руль дополняет футуристический образ интерьера.

Помимо собственно бренда Chery, китайская автокомпания уже продает автомобили под марками Exeed, Omoda, Exlantix.

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Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 29
20.10.2024
Фото:Chery
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