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Машину повредили на парковке: когда нужно вызывать ГИБДД, а когда — участкового

Юрист Русяев описал порядок действий в случае, если машину повредили вандалы

Автомобили, припаркованные во дворе или на открытой стоянке, могут стать жертвой хулиганов. В таких ситуациях важно правильно реагировать, чтобы максимально защитить свои интересы.

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Сразу после обнаружения повреждений следует позвонить в полицию по номеру 102. Важно четко описать ситуацию, указав характер повреждений и место происшествия. Там зафиксируют ваше заявление и направят наряд для осмотра автомобиля и составления протокола.

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Если повреждения могли произойти в результате столкновения с другим автомобилем, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. В случае, если ущерб причинен намеренно (разбиты зеркала, стекла, проколотые шины и т.д.), на место происшествия приедет участковый. Перед их прибытием рекомендуется зафиксировать все повреждения с помощью фото- и видеосъeмки.

Если в вашем дворе есть камеры видеонаблюдения, стоит запросить записи у управляющей компании или ТСЖ. Это можно сделать, подав письменное заявление с указанием времени и места происшествия. Также полезно запросить записи с видеорегистраторов, если они имеются у соседей. Даже если на видеорегистратор не попал сам момент вандализма, он мог зафиксировать подозрительных лиц или автомобили, находившиеся рядом с вашим автомобилем.

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Если машина застрахована по каско, необходимо немедленно уведомить страховую компанию. Следуйте указаниям оператора для предоставления нужных документов. В случае, если виновный найден, вы можете направить ему претензию на возмещение ущерба, ссылаясь на статью 15 Гражданского кодекса РФ. Если виновное лицо откажется возместить ущерб, придется обратиться в суд с подготовленными доказательствами. Если ваша позиция будет доказана, суд обяжет виновного возместить ущерб.

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Источник: ОСН

21 октября
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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 20
21.10.2024
Фото:Unsplash
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