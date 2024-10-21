347 млн рублей штрафов за два года – рассказываем о наказании

Стало известно, за какое нарушение у водителей конфисковали 12 тысяч автомобилей

Более 12 тыс. транспортных средств конфисковано за последние два года у российских автовладельцев по решению судов за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Такую статистику обнародовал Судебный департамент при Верховном суде РФ.

Конфискация проходила в рамках ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ – в 2022 году в нее добавили дополнительную меру в виде конфискации личного транспортного средства, даже если оно находится в совместной собственности мужа и жены. Для сравнения: во втором полугодии 2022 года суды вынесли всего 238 решений о конфискации транспортных средств, а за первое полугодие 2023 года – уже 2232 решения. Во втором полугодии этого же года – 5112 решений, а за первое полугодие 2024 года конфисковано 5176 транспортных средств.

Другими словами, за первое полугодие к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ осудили более 20 268 автовладельцев, и у каждого четвертого конфисковали автомобиль или мотоцикл. За полгода по статье суды в 62% случаев назначали наказание в виде обязательных работ (12,5 тыс. приговоров), в 15% – лишали водителей свободы на срок до двух лет, выписали штрафы в размере от 100 до 300 тыс. рублей на общую сумму 347 млн рублей (7%).

Отмечается, что за первое полугодие в рамках уголовных дел суды применяли конфискацию транспортных средств чаще (более 5800 решений), чем конфискацию мобильных гаджетов, применяемых при совершении преступлений (порядка 5100 решений о конфискации).

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Источник: tass.ru