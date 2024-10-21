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О Соболе NN 4×4 сняли необычный и стильный ролик

Новый ролик для Соболя NN 4×4: возможности и приключения на природе Казахстана

Креативное агентство Yes, Today! Film создало динамичный ролик для полноприводной модели Соболь NN 4×4. Съемки прошли в живописных природных локациях Казахстана.

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По сюжету семья с двумя детьми отправилась в захватывающее путешествие по каньонам и горам. Герои наслаждаются красотой природы, катаясь на каяках и велосипедах, а также проводят ночь в палатке у реки. Все говорит о том, что новая модель автомобиля была создана именно для таких активных путешественников, обеспечивая комфорт и проходимость в труднодоступных местах.

Съемки проходили в Чарынском каньоне, где семья наслаждается великолепными пейзажами. Чтобы подчеркнуть легкость в управлении, за руль села «мама», продемонстрировав, как уверенно она ведет автомобиль по разнообразным маршрутам.

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Один из дней съемок прошел в музее-заповеднике Иссык, известном своими живописными лесами, горами и реками.

Рекламная кампания Соболя NN 4×4 стартовала в конце сентября, и ролик активно транслируется на сайте, спортивных телеканалах и в аэропортах стран СНГ, привлекая внимание к новому автомобилю и его возможностям.

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Источник: sostav.ru

Видео: ВКонтакте

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
21.10.2024
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