Автоматы Jatco для Lada Granta закончатся до конца года

АВТОВАЗ: Lada Granta будут оснащать новым вариатором вместо АКП Jatco

Концерн АВТОВАЗ подтвердил, что производитель будет оснащать автомобили Lada Granta новым вариатором вместо АКП Jatco.

«У нас сейчас еще есть в запасе некоторое количество автоматических коробок для Lada Granta. Они закончатся до конца года. В дальнейшем на Lada Granta появится вариатор, но не раньше 2026 года», – рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Поставщиком вариаторов будет та же компания, которая отгружает их для Lada Vesta. Но при этом уточняется, что у Lada Granta и Lada Vesta будут разные вариаторы.

В этом году была собрана небольшая партия Lada Granta с автоматами Jatco, которые оставались на складах. Стоимость таких машин начинается от 1,3 млн рублей.

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Источник: «Южный автомобиль»