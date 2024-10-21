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Автоматы Jatco для Lada Granta закончатся до конца года

АВТОВАЗ: Lada Granta будут оснащать новым вариатором вместо АКП Jatco

Концерн АВТОВАЗ подтвердил, что производитель будет оснащать автомобили Lada Granta новым вариатором вместо АКП Jatco.

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«У нас сейчас еще есть в запасе некоторое количество автоматических коробок для Lada Granta. Они закончатся до конца года. В дальнейшем на Lada Granta появится вариатор, но не раньше 2026 года», – рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

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Поставщиком вариаторов будет та же компания, которая отгружает их для Lada Vesta. Но при этом уточняется, что у Lada Granta и Lada Vesta будут разные вариаторы.

В этом году была собрана небольшая партия Lada Granta с автоматами Jatco, которые оставались на складах. Стоимость таких машин начинается от 1,3 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Южный автомобиль»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7
21.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40