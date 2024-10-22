Назад в будущее: автоконцерны возвращаются от сенсоров к кнопкам?

WSJ: сенсорные экраны уступают место физическим элементам управления

Согласно статье в The Wall Street Journal, мир электроники может вернуться к кнопкам и переключателям, постепенно отказываясь от сенсорных экранов.

После многих лет использования гладких дисплеев пользователи начали осознавать, что физические элементы управления дают больше удобства и комфорта.

Компании, которые рьяно внедряли сенсорные панели, теперь начинают интегрировать кнопки и ручки в свои новые продукты.

В автомобилях, где доминировал минималистичный дизайн Tesla, в новые модели Kia, Mini и Volkswagen возвращают физические элементы управления.

Эта тенденция наблюдается не только в автомобильной отрасли, но и в бытовой технике и персональной электронике, таких как электронные книги и индукционные плиты. Возвращение кнопок становится особенно актуальным на фоне критики функциональности сенсорных интерфейсов.

Компания Apple, которая стала одним из главных сторонников сенсорных экранов, также реагирует на изменения. В новой модели iPhone 16 появилась «кнопка действия», что свидетельствует о возвращении к физическим элементам управления. Это говорит о том, что пользователи стремятся к более интуитивному и комфортному взаимодействию с устройствами.

Одной из основных проблем сенсорных интерфейсов является необходимость взгляда на экран при использовании. В отличие от кнопок, которые можно «нажимать вслепую», сенсорные панели требуют внимания, что может отвлекать, особенно за рулем. Европейские органы по безопасности автомобилей уже начали требовать наличия некоторых физических переключателей для получения высоких оценок безопасности.

В ответ на эти вызовы производители автомобилей, такие как BMW, начали интегрировать физические элементы управления в свои новые электромобили. Это позволяет водителям управлять функциями без необходимости отвлекаться от дороги. Таким образом, кнопки и переключатели не только возвращаются в моду, но и становятся важной частью дизайна, добавляя ценность и удобство современным устройствам.

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Источник: The Wall Street Journal