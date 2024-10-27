Поздравляем с Днем автомобилиста!

27 октября в России отмечают профессиональный праздник работников автотранспорта

День автомобилиста объединяет всех, кто живет и дышит дорогами, от опытных профессионалов до любителей, которые не мыслят свое существование без поездок на автомобиле.

«За рулем» искренне поздравляет всех водителей и желает всем нам хороших и ровных дорог. Пусть каждый поворот будет удачным, а каждая поездка – безопасной и приятной!

Этот праздник, который мы отмечаем в последнее воскресенье октября, уже давно стал важной частью жизни всех, кто связан с автомобильным транспортом. Полное его название –День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, но суть праздника – это признание труда и таланта водителей, механиков, инженеров, автодизайнеров и всех, кто вкладывает свою энергию в развитие автомобильного мира.

История праздника началась 15 января 1976 года с указа Президиума Верховного Совета СССР. Когда-то его отмечали во всех республиках СССР, но после распада Союза ситуация изменилась: где-то его упразднили, где-то перенесли на другое число, а в некоторых республиках поменяли название. Но в России День работников автомобильного транспорта, или День автомобилиста, по-прежнему отмечается каждый год.

В нашем календаре есть и другие родственные даты: День работника транспорта, который мы отмечаем 20 ноября, и День военного автомобилиста – 29 мая.

«За рулем» можно читать и в Телеграм