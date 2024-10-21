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Болид, на котором Шумахер провел последний сезон, уйдет с молотка

Болид Ferrari знаменитого Михаэля Шумахера выставят на аукционе за ₽1,3 млрд

Болид, на котором легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер провел свой последний сезон в составе итальянской команды Ferrari, выставили на аукцион. Об этом пишет зарубежная пресса.

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Создатели Феррари 248 сконструировали его специально для участия в сезоне 2006 года. В названии шасси команда вернулась к своему историческому исчислению номера модели – оно базируется на объеме и конфигурации двигателя V8: цифра 24 означает объем в децилитрах, а 8 – количество цилиндров.

Ferrari 248
Ferrari 248

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Гоночная машина является сильно модифицированной версией предыдущей модели F2005. Двигатель Феррари 056 V8 получился короче, чем 055 V10, благодаря этому колесная база болида уменьшилась. Мощность мотора в начале сезона составляла 730 л.с., но после модернизации он выдавал 785 л.с. Болид стал последним автомобилем, построенным по принципу «одного киля».

Ожидается, что за гоночную машину удастся выручить сумму более 11 млн фунтов стерлингов (порядка 1,378 млрд рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Ferrari F2005
Ferrari F2005
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Источник: mirror.co.uk

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 13
21.10.2024
Фото:Wikimedia
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