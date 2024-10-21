Продажи BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz рухнули: раскрыты причины

Bloomberg: Китайские бренды обрушили продажи немецких машин в КНР

По итогам третьего квартала 2024 года продажи BMW в КНР обвалились на 30%, Porsche – на 19%, Volkswagen – на 15%, Mercedes – на 13%. Китайцы выбирают машины местных брендов, которые быстро совершенствуются и, очевидно, лучше понимают, что нужно клиентам. Ну и самое главное: такие модели намного дешевле иномарок.

По данным Bloomberg, доля немецких марок на рынке Китая составляла 25%, а сейчас она стала меньше на 10%. Что касается электрокаров, то доля «немцев» равна всего 10%.

Выходом для немецких брендов может служить коллаборация с местными марками и разработка продуктов только для китайского рынка, пишет издание.

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Источник: Bloomberg