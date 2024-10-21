Эти кроссоверы и внедорожники 2024 года признаны самыми комфортными

Эксперты HotCars назвали 10 самых комфортных SUV 2024 года

Самые комфортные модели SUV 2024 года перечислили эксперты издания HotCars. Лидером был признан GMC Hummer EV с просторным удобным салоном, адаптивной пневмоподвеской, подогревом руля, передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также фирменной системой автономного вождения Super Cruise. Автомобиль приводится в движение двух- или 3-моторной силовой установкой мощностью от 570 до 830 л.с. и стоит от 96 550 долларов (около 9,3 млн рублей).

На второй строчке Buick Enclave с 3,6-литровым 310-сильным двигателем и стартовой ценой 43 900 долларов (4,2 млн рублей). У этого автомобиля передние сиденья с функцией вентиляции и массажа, подогрев сидений второго ряда, руль с электрической регулировкой угла наклона и вылета, кожаная отделка салона, функция бесконтактного открывания задней двери.

На третьем месте новый Chevrolet Tahoe по цене от 56 200 долларов (около 4,8 млн рублей). Он предлагается с несколькими силовыми установками на выбор, среди которых 3,0-литровый турбодизель и мощный 6,2-литровый бензиновый V8.

Этот просторный комфортный внедорожник уже в «базе» имеет трехзонный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом. В автомобиле свободно могут разместиться до девяти человек.

Самые комфортные внедорожники 2024 года

GMC Hummer EV

Buick Enclave

Chevrolet Tahoe

Nissan Pathfinder

Ford Bronco

Ford Expedition

Lincoln Navigator

Hyundai Santa Fe

Subaru Forester

Ford Bronco Sport

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Источник: HotCars