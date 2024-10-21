Эти кроссоверы и внедорожники 2024 года признаны самыми комфортными
Самые комфортные модели SUV 2024 года перечислили эксперты издания HotCars. Лидером был признан GMC Hummer EV с просторным удобным салоном, адаптивной пневмоподвеской, подогревом руля, передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также фирменной системой автономного вождения Super Cruise. Автомобиль приводится в движение двух- или 3-моторной силовой установкой мощностью от 570 до 830 л.с. и стоит от 96 550 долларов (около 9,3 млн рублей).
На второй строчке Buick Enclave с 3,6-литровым 310-сильным двигателем и стартовой ценой 43 900 долларов (4,2 млн рублей). У этого автомобиля передние сиденья с функцией вентиляции и массажа, подогрев сидений второго ряда, руль с электрической регулировкой угла наклона и вылета, кожаная отделка салона, функция бесконтактного открывания задней двери.
На третьем месте новый Chevrolet Tahoe по цене от 56 200 долларов (около 4,8 млн рублей). Он предлагается с несколькими силовыми установками на выбор, среди которых 3,0-литровый турбодизель и мощный 6,2-литровый бензиновый V8.
Этот просторный комфортный внедорожник уже в «базе» имеет трехзонный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом. В автомобиле свободно могут разместиться до девяти человек.
Самые комфортные внедорожники 2024 года
- GMC Hummer EV
- Buick Enclave
- Chevrolet Tahoe
- Nissan Pathfinder
- Ford Bronco
- Ford Expedition
- Lincoln Navigator
- Hyundai Santa Fe
- Subaru Forester
- Ford Bronco Sport
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Источник: HotCars