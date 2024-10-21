#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование
21 октября
Покупка дешевой незамерзайки может обернуться поездкой на медосвидетельствование
Эксперт Воротников: некачественная незамерзайка...
Эти кроссоверы и внедорожники 2024 года признаны самыми комфортными
21 октября
Эти кроссоверы и внедорожники 2024 года признаны самыми комфортными
Эксперты HotCars назвали 10 самых комфортных...
Lada Vesta
21 октября
Как выглядит самая доступная Веста с АКП — автомобиль сняли на стоянке у дилера
У дилеров РФ появилась Lada Vesta с мотором 1,6...

Как выглядит самая доступная Веста с АКП — автомобиль сняли на стоянке у дилера

У дилеров РФ появилась Lada Vesta с мотором 1,6 и вариатором — есть фото новинки

Отечественный автомобиль Lada Vesta теперь в наличии у российских дилеров. Автомобиль оснащен двигателем ВАЗ-21129 объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с., в паре с ним работает вариатор WLY CVT18. В Сети появились фото автомобилей с новым силовым агрегатом, машину сняли припаркованной на стоянке у одного из дилеров.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Надежные моторы, живучее шасси – а что не так с этим японским кроссовером?

О выходе Lada Vesta с мотором объемом 1.6 и вариатором АВТОВАЗ анонсировал еще на прошлой неделе. Речь идет об агрегате, устанавливаемом на старшие комплектации Lada с двигателем Evo объемом 1,8 л мощностью 122 л.с., от которых новинке достались опоры силового агрегата, приводы колес, а также система переключения передач. Известно, что была сделана перекалибровка настроек системы управления двигателем.

Lada Vesta
Lada Vesta

Напомним, связка 106-сильного двигателя и вариатора доступна для седана и универсала Lada Vesta, начиная с базовой комплектации Comfort, цены на которые стартуют от 1,575 и 1,705 млн рублей соответственно.

Lada Vesta
Lada Vesta
Lada Vesta
Lada Vesta
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: t.me/rcinews

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Telegram / RCI News
Количество просмотров 4
21.10.2024
Фото:Telegram / RCI News
Поделиться:
Оцените материал:
0