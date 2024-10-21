Как выглядит самая доступная Веста с АКП — автомобиль сняли на стоянке у дилера

У дилеров РФ появилась Lada Vesta с мотором 1,6 и вариатором — есть фото новинки

Отечественный автомобиль Lada Vesta теперь в наличии у российских дилеров. Автомобиль оснащен двигателем ВАЗ-21129 объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с., в паре с ним работает вариатор WLY CVT18. В Сети появились фото автомобилей с новым силовым агрегатом, машину сняли припаркованной на стоянке у одного из дилеров.

О выходе Lada Vesta с мотором объемом 1.6 и вариатором АВТОВАЗ анонсировал еще на прошлой неделе. Речь идет об агрегате, устанавливаемом на старшие комплектации Lada с двигателем Evo объемом 1,8 л мощностью 122 л.с., от которых новинке достались опоры силового агрегата, приводы колес, а также система переключения передач. Известно, что была сделана перекалибровка настроек системы управления двигателем.

Lada Vesta

Напомним, связка 106-сильного двигателя и вариатора доступна для седана и универсала Lada Vesta, начиная с базовой комплектации Comfort, цены на которые стартуют от 1,575 и 1,705 млн рублей соответственно.

Lada Vesta

Lada Vesta

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Источник: t.me/rcinews