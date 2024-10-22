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Бесключевой доступ, раздельный климат, новая мультимедиа — изучаем салон Комбата

Кадаков: в интерьере Комбата есть все, что подобает современному внедорожнику

Третий прототип большого рамного внедорожника из Арзамаса представлен на выставке «Армия-2024». Этот образец создан на платформе серийного Соболя NN 4x4 и во многом с ним унифицирован.

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Тем не менее, это принципиально новая машина, которая лишь использует узлы и агрегаты полноприводного Соболя.

Главному редактору «За рулем» удалось пообщаться с разработчиками автомобиля, а также детально его изучить – в частности, с точки зрения интерьера.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Подножки, светодиодные фары и задние фонари, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, современная мультимедиасистема. Есть всё, что подобает современному внедорожнику. Пока только автоматической коробки не хватает.

По салону – также унификация с нижегородским «зверем». Вся передняя панель – от него, без изменений. Посадка за рулем – удобная, удовлетворит даже людей плотного телосложения. Между передними сиденьями – огромный бокс для мелких вещей. Если убрать бокс, можно поставить третье сиденье.

А во втором ряду – три раздельных сиденья. В каком внедорожнике вы видели такое решение? Каждое кресло можно двигать по салазкам. Каждое можно сложить (встает «на попа» за передним сиденьем) или вовсе снять – в этом случае образуется огромная и плоская грузовая площадка. Места для ног чуть меньше, чем в Патриоте, – но более чем достаточно даже для рослых пассажиров. Для сидящих сзади есть свои дефлекторы и отдельный блок раздельного климат-контроля.

В необъятном багажнике – два откидных стульчика. Можно поставить еще два. То есть в пределе Комбат может быть 10-местным: 3+3+4. А можно сзади поставить классическое сиденье «лицом вперед». И даже в этом случае останется место для багажа. Будет ли удобно сидеть на третьем ряду? Не знаю, но третий ряд очень нужен.

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Хоть автомата у Комбата пока нет, но с 2,5-литровым турбодизелем с отдачей 149 л. с. и 420 Н·м. работает новая 6-ступенчатая коробка (и движок, и коробка выпускаются в Нижнем Новгороде), а также в арсенале – жестко подключаемый полный привод (межосевого дифференциала нет) и двухступенчатая планетарная раздаточная коробка с огромным передаточным отношением 2,8 на нижнем ряду.

Каков Комбат на ходу, читайте в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
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«За рулем»
Количество просмотров 3
22.10.2024
Фото:
«За рулем»
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