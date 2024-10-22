Научно-исследовательская база Московского завода «Газпромнефть-СМ» получила высокую оценку

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев посетил Московский завод «Газпромнефть – смазочные материалы», где познакомился с возможностями Научно-исследовательского центра (НИЦ) компании и ключевыми процессами производства современных смазочных материалов.

Сегодня НИЦ «Газпромнефть-СМ» является единственной в площадкой в стране, где осуществляется полный цикл изучения и производства смазочных материалов.

Представители администрации также оценили внедренные на предприятии технологические решения. Автоматизация процессов смешения и фасовки, а также роботизация оборудования на Московском заводе смазочных материалов позволяет производить судовые, гидравлические, индустриальные и трансмиссионные масла, а также специализированные продуктовые линейки для автопроизводителей. Всего на заводе выпускается более 300 наименований масел.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы»:

«Мы постоянно совершенствуем технологии и процессы производства наших продуктов и подходим к этому вопросу системно – от разработки рецептур до отгрузки готовых смазочных материалов потребителям. Возможности нашей площадки во Фрязино позволяют выпускать широкий спектр премиальных масел и обеспечивать потребности всех сегментов российского рынка. Кроме того, в ближайшее время на заводе будет внедрена уникальная система цифрового контроля качества. Наша компания вошла в пилотную группу национального проекта Минпромторга России «Честный знак».

Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино:

«Комплексное развитие Фрязино – наша приоритетная цель. Нам активно помогают в этом предприятия наукограда, одно из них – Московский завод «Газпромнефть – смазочные материалы». Наше партнерство с компанией является эталонным примером сотрудничества властей с бизнесом и позволяет объединять технологический, научный, человеческий потенциалы, а также создавать новые импульсы для развития территории».