Люксовый седан вернулся в РФ в топовом исполнении: подробности

В России появился обновленный флагманский седан Kia K9 от 9 млн рублей

Обновленную версию флагманского седана Kia K9 2025 модельного года можно приобрести у российских дилеров по цене от 9 млн рублей. Автомобилю не только обновили дизайн, но и оснастили новыми опциями.

Kia K9

Внешние изменения Kia K9 затронули, в основном, переднюю часть, у модели новая решетка радиатора – V-образные элементы заменили горизонтальными перекладинами. Автомобиль оснащен новыми 19-дюймовыми колесными дисками и представлен в новом цвете кузова «серая галька», подчеркивающем его стильность и премиальный статус.

Интерьер Kia K9

Одним из важных нововведений в части технологий стала система After Blow, она предотвращает образование конденсата и неприятных запахов от кондиционера. Кроме того, кресло для пассажира первого ряда оснастили функцией массажа, есть также порты USB-C и огнетушитель. В более дорогих комплектациях доступно больше опций, ранее они предлагались только за доплату.

Kia K9 предлагается для рынка России исключительно с полным приводом и атмосферным мотором V6 объемом 3,8 л и мощностью 315 л.с. и 397 Нм., в паре с двигателем работает 8-ступенчатая АКП.

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Источник: speedme.ru