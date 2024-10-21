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В России обвалились продажи новых машин
21 октября
В России обвалились продажи новых машин
«Автостат»: продажи новых автомобилей в РФ...

В России обвалились продажи новых машин

«Автостат»: продажи новых автомобилей в РФ начали падать с каждой неделей

В октябре продажи новых машин в РФ сокращаются с каждой неделей. Так, с 14 по 20 октября в стране продали 37,8 тыс. новых автомобилей. При этом в первую неделю месяца было реализовано 56 тыс. машин, во вторую продажи просели на 24% по сравнению с предыдущей неделей, до 42,6 тыс. машин.

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На третьей неделе месяца падение отмечалось во всех сегментах российского авторынка: продажи легковых машин снизились на 12%, легкого коммерческого транспорта (LCV) – на 6%, а грузовиков – на 2%.

Все дело в том, что в преддверии резкого повышения утилизационного сбора россияне спешили купить автомобили до вступления в силу его новой шкалы.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
21.10.2024
Фото:Depositphotos
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