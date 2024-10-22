В России в 2025 году появится 496-сильный бестселлер среди гибридных кроссоверов

Самый безопасный кроссовер Китая Aito SERES M9 скоро появится на рынке России

Старт продаж в России нового флагманского кроссовера Aito SERES M9 запланирован на первую половину 2025 года. Но потенциальные покупатели уже сейчас могут оформить предзаказ на новинку.

Aito SERES M9

Для рынка РФ Aito SERES M9 будет представлен с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). Кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л, он не связан с ведущими колесами и выполняет роль генератора для силовой батареи. В движение автомобиль приводят два электродвигателя суммарной мощностью 496 л.с.

Интерьер Aito SERES M9

В зависимости от емкости батареи, Aito SERES M9 способен преодолеть от 225 до 275 км в электрическом режиме. Общий запас хода составляет свыше 1300 км. На рынке Китая AITO M9 признан самым безопасным автомобилем года по версии независимой ассоциации C-NCAP.

Новый Aito SERES M9 относится к сегменту полноразмерных SUV, его габариты: 5230/1999/1800 мм, размер колесной базы – 3110 мм. Несмотря на внушительные размеры, коэффициент лобового сопротивления Aito SERES M9 составляет всего 0,264 Cd – это один из лучших результатов в мире.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: пресс-служба МБ РУС