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В России в 2025 году появится 496-сильный бестселлер среди гибридных кроссоверов

Самый безопасный кроссовер Китая Aito SERES M9 скоро появится на рынке России

Старт продаж в России нового флагманского кроссовера Aito SERES M9 запланирован на первую половину 2025 года. Но потенциальные покупатели уже сейчас могут оформить предзаказ на новинку.

Aito SERES M9
Aito SERES M9
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Для рынка РФ Aito SERES M9 будет представлен с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). Кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л, он не связан с ведущими колесами и выполняет роль генератора для силовой батареи. В движение автомобиль приводят два электродвигателя суммарной мощностью 496 л.с.

Интерьер Aito SERES M9
Интерьер Aito SERES M9

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В зависимости от емкости батареи, Aito SERES M9 способен преодолеть от 225 до 275 км в электрическом режиме. Общий запас хода составляет свыше 1300 км. На рынке Китая AITO M9 признан самым безопасным автомобилем года по версии независимой ассоциации C-NCAP.

Новый Aito SERES M9 относится к сегменту полноразмерных SUV, его габариты: 5230/1999/1800 мм, размер колесной базы – 3110 мм. Несмотря на внушительные размеры, коэффициент лобового сопротивления Aito SERES M9 составляет всего 0,264 Cd – это один из лучших результатов в мире.

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Источник: пресс-служба МБ РУС

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Светлана Тарасенко
Фото:Aito
Количество просмотров 4
22.10.2024
Фото:Aito
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