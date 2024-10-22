Этот знакомый европейский кроссовер с надежным мотором стоит дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Renault Koleos по цене от ₽3,3 млн

В Россию привезли новые кроссоверы Renault Koleos 2024 года выпуска по цене от 3,3 млн рублей. У автомомбиля ЖК-панель приборов, русифицированная медиасистема с крупным сенсорным экраном в вертикальной ориентации, светодиодные фары и фонари, двухзонный климат-контроль, датчики слепых зон, кожаная отделка салона и камера заднего вида.

Renault Koleos

Машина оснащена 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 144 л.с., бесступенчатым вариатором. Привод передний.

От 4,5 млн рублей стоит старшая модификация с 2,5-литровым атмосферником мощностью 171 л.с., вариатором и системой полного привода All Mode 4×4 i.

Интерьер Renault Koleos

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автоновости дня