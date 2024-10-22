#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen оштрафовали за жестокость к клиентам-должникам
22 октября
Volkswagen оштрафовали за жестокость к клиентам-должникам
Volkswagen выплатит 5,4 млн фунтов штрафа за...
На ней опасно ездить зимой: недостатки всесезонной резины
22 октября
На ней опасно ездить зимой: недостатки всесезонной резины
Эксперт Мершиев перечислил пять минусов...
Трансформер Changan: из кроссовера в пикап одним нажатием кнопки
22 октября
Трансформер Changan: из кроссовера в пикап одним нажатием кнопки
В Китае представлен трансформер кроссовер-пикап...

Водителей такси собираются оградить от пассажиров

В России хотят установить перегородки в такси для защиты водителей от пассажиров

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру транспорта России Роману Старовойту с предложением оснастить салоны такси защитными прозрачными перегородками между водителем и пассажиром.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он отметил, что это предложение обусловлено участившимися конфликтами между водителями и пассажирами, которые часто попадают в новостные сводки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Крупник указал, что в ряде зарубежных стран такси обычно оборудуются такими перегородками для предотвращения физических контактов. Кроме того, перегородки могут служить дополнительным барьером против распространения респираторных заболеваний и инфекций.

Депутат призвал оценить целесообразность внедрения этих барьеров в российских такси, отметив, что это может положительно сказаться на безопасности поездок, улучшить санитарную обстановку в автомобилях и повысить авторитет профессии водителя такси.

Специалисты Банка России изучили рынок автокредитов и обнаружили, что многие продавцы автомобилей и банки навязывают покупателям ненужные услуги по завышенным ценам. Подробнее – в нашей публикации.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: RT

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС
Количество просмотров 22
22.10.2024
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0