Трансформер Changan: из кроссовера в пикап одним нажатием кнопки

В Китае представлен трансформер кроссовер-пикап Changan Nevo E07

Китайский автопроизводитель Changan представил новый кроссовер Nevo E07, который уже доступен по стартовой цене 199 900 юаней (около 2,8 миллиона рублей).

Changan Nevo E07

Этот автомобиль представлен в двух версиях — гибрид и электромобиль, и обладает уникальной функцией трансформации, позволяющей менять конфигурацию кузова с кроссовера на пикап всего одним нажатием кнопки.

На первый взгляд, Nevo E07 напоминает удлиненный купе-кроссовер с низкой линией крыши, однако его главной особенностью является электроприводная выдвижная крышка багажника, позволяющая легко изменять автомобиль для перевозки габаритных грузов. Несмотря на это, его грузоподъемность составляет всего 300 кг, что ограничивает его возможности.

Размеры Changan Nevo E07 составляют 5045 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1640 мм в высоту с колесной базой 3120 мм.

Внутри автомобиля предусмотрены всего два ряда сидений, что связано с низкой крышей и наличием грузовой платформы.

Интерьер выполнен в чистом, современном стиле: роль традиционной приборной панели выполняет 28,86-дюймовый проекционный дисплей, а дополняет оформление 15,4-дюймовый экран на центральной консоли.

Что касается силовых агрегатов, Changan Nevo E07 предлагает как гибридные варианты EREV с 1,5-литровым бензиновым двигателем, так и полностью электрическую версию. Базовая версия BEV оснащена электродвигателем мощностью 252 кВт (338 л.с.), в то время как 4WD вариант развивает мощность до 440 кВт (590 л.с.) и разгоняется от 0 до 100 км/ч за впечатляющие 3,96 секунды. Запас хода варьируется от 185 до 701 км в зависимости от силового агрегата и типа аккумулятора.

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Источник: СarNewsChina