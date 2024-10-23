Шпионский скандал в Китае: утечка секретных данных через «умные» автомобили

МГБ Китая обвинило иностранный автоконцерн в сборе секретных геоданных

В Китае разгорелся скандал, связанный с утечкой секретных географических данных, что подчеркивает растущие риски шпионажа в эпоху высоких технологий.

По информации Министерства государственной безопасности (МГБ) КНР, утечка произошла из-за иностранного разработчика, использовавшего «умные» автомобили, которые собирали и передавали данные об окружающей среде. Эти автомобили, обладающие высокой степенью автономности, могут передавать информацию не только в блок планирования, но и за пределы страны, используя спутниковую связь.

По данным МГБ, иностранная компания, работающая в сфере автотехнологий, осуществляла незаконную геоинформационную съемку под предлогом исследований в области «умного» управления автомобилем.

Вместе с китайским партнером, который имел лицензию на проведение геодезических работ, они нарушили местные законы, требующие строгого соблюдения норм безопасности при проведении картографических операций. Это сотрудничество стало основой для многочисленных нарушений законодательства.

Аналитики МГБ отмечают, что собранные данные могут содержать высокоточную информацию о ключевых объектах, включая военные базы и важные государственные учреждения. Существует реальная угроза, что такая информация может быть использована для потенциальных атак на эти объекты, что создает дополнительные риски для национальной безопасности Китая.

Специалисты подчеркивают, что точная привязка объектов к координатам карты может привести к серьезным последствиям, включая возможность ракетных ударов.

В ходе расследования было установлено, что многие данные, собранные иностранной компанией, соответствуют категории государственной тайны. Основные фигуранты, участвовавшие в проекте, уже привлечены к ответственности за игнорирование нормативных актов и недостаточный контроль над конфиденциальной информацией, говорится в сообщении ведомства.

Однако фигуранты дела названы не были, поэтому можно предположить, что утечка вымышленная, а целью этого стало предупреждение, чтобы все местные компании задумались над своими партнерскими связями, которые легко могут обернуться шпионскими.

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Источник: ТАСС