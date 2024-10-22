Россияне нашли способы сэкономить при обслуживании машин

Fresh перечислил пять изменений в сервисе автомобилей в России

С 2022 года россияне стали чаще менять моторное масло, но начали экономить на профилактических сервисных мероприятиях, рассказали специалисты автомобильного маркетплейса Fresh.

Они уточнили, что часть работ, предлагаемых большими сервисными станциями, носит рекомендательный характер. Среди них антибактериальная обработка системы кондиционирования воздуха, покрытие ветрового стекла водоотталкивающим составом, профилактическая чистка дроссельной заслонки.

Доля заказов по этим позициям за три года упала на 32%. При этом россияне стали в среднем на 500-700 км раньше менять масло в двигателе, что объясняется желанием продлить срок службы автомобиля и опасениями относительно качества моторных масел после того, как ведущие мировые игроки покинули РФ.

Также на 103% за три года вырос спрос на услугу по регулировке развала и схождения колес. На 48% увеличилось число заездов в сервис на обслуживание вариаторов, а также возник спрос на русификацию медиасистем.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»