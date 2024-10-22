#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Амберавто А5, в оригинале – Mobilize JMEV GSE
22 октября
Теперь на маркетплейсе можно купить электромобиль российской сборки
Электромобили Амберавто А5 стали доступны к...
Что влияет на желание россиян купить китайскую машину
22 октября
Что влияет на желание россиян купить китайскую машину
Эксперт Швед: Часто принять решение о покупке...
Geely Atlas
22 октября
Сумма удивит: во сколько обойдется владение этим популярным «китайцем»
НАПИ: стоимость владения Geely Atlas составит...

Россияне нашли способы сэкономить при обслуживании машин

Fresh перечислил пять изменений в сервисе автомобилей в России

С 2022 года россияне стали чаще менять моторное масло, но начали экономить на профилактических сервисных мероприятиях, рассказали специалисты автомобильного маркетплейса Fresh.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

Они уточнили, что часть работ, предлагаемых большими сервисными станциями, носит рекомендательный характер. Среди них антибактериальная обработка системы кондиционирования воздуха, покрытие ветрового стекла водоотталкивающим составом, профилактическая чистка дроссельной заслонки.

Доля заказов по этим позициям за три года упала на 32%. При этом россияне стали в среднем на 500-700 км раньше менять масло в двигателе, что объясняется желанием продлить срок службы автомобиля и опасениями относительно качества моторных масел после того, как ведущие мировые игроки покинули РФ.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также на 103% за три года вырос спрос на услугу по регулировке развала и схождения колес. На 48% увеличилось число заездов в сервис на обслуживание вариаторов, а также возник спрос на русификацию медиасистем.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
22.10.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0