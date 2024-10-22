Упрощенный техрегламент для автомобилей отменят

Минпромторг вернет большую часть требований техрегламента в автопроме с 2025 года

Большую часть требований техрегламента для российского автопрома могут возвратить в 2025 году. Соответствующий проект постановления, предложенный Минпромторгом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Некоторые требования ранее были отменены из-за санкций.

Как считают в ведомстве, с 2022 года отечественные производители смогли наладить собственное производство наиболее важных компонентов и найти устойчивые цепочки поставок запчастей, производство которых на тот момент только начиналось в России. На этом фоне возможно практически полностью вернуться к требованиям техрегламента ТР ТС 018/2011 с 1 января 2025 года, сказано в сообщении министерства.

Из-за санкций ряд послаблений сохранится до 30 июня 2025 года. В частности, исключения продолжат действовать для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и вызова экстренных оперативных служб.

С начала 2025 года обязательными станут требования к наличию антиблокировочной системы, системы курсовой устойчивости, а также систем пассивной безопасности, пояснили в ведомстве.

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Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов