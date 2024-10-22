#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota 4Runner
22 октября
Самый надежный автомобиль в мире появился в России: известна цена
В России появился в продаже рамный внедорожник...
Амберавто А5, в оригинале – Mobilize JMEV GSE
22 октября
Теперь на маркетплейсе можно купить электромобиль российской сборки
Электромобили Амберавто А5 стали доступны к...
Что влияет на желание россиян купить китайскую машину
22 октября
Что влияет на желание россиян купить китайскую машину
Эксперт Швед: Часто принять решение о покупке...

Названы самые крепкие и неприхотливые иномарки с пробегом до 1 млн рублей

Топ-4 надежных иномарок за 800 тыс. рублей в России

Эксперты перечислили наиболее надежные иномарки с пробегом в сегменте до 1 млн рублей.

От 700 тыс. до 800 тыс. рублей составляет стоимость автомобилей Datsun mi-DO и on-DO 2017–2020 годов выпуска с бензиновыми движками мощностью 87 и 106 л. с., с МКП и АКП. Агрегатная база надежна и проверена годами. Среди недостатков слабые опорные подшипники стоек, рулевые тяги и катушки зажигания, часто выходят из строя кислородный и температурный датчики.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Рекомендуем
Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

В сумму до 800 тыс. рублей укладываются авто с пробегом 30-60 тыс. км, а количество собственников в большинстве своем ограничивается двумя отметками в ПТС.

Также за 700–800 тыс. рублей на вторичке представлен широкий ассортимент Mitsubishi Lancer десятого поколения в различных модификациях с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,5 литра, 1,8 литра и 2,0 литра.

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer

В среднем, пробег таких машин составляет 200 тыс. км и выше. У экземпляров 2010–2012 годов сменилось не более двух владельцев. В числе минусов слабый ресурс рулевой рейки, втулок переднего и заднего стабилизаторов, а также проблемы с электрикой.

Renault Logan российской сборки является одной из самых надежных моделей в своем сегменте. Имеются в виду машины второго поколения после рестайлинга, выпущенные в 2016–2019 годах. У автомобиля просто неубиваемая подвеска.

Renault Logan
Renault Logan

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Связка 1,6-литрового бензинового силового агрегата с МКП также славится ресурсными способностями. Видимо, поэтому при пробегах от 80 тыс. до 120 тыс. км от таких автомобилей не спешат отказываться владельцы. Их среднее количество по техпаспорту не превышает двух.

Среди минусов модели недостаточный ресурс термостата, передних ступичных подшипников и стоек стабилизатора, появление трещин на расширительном бачке, а также проблемы с лампами наружных световых приборов, которые часто перегорают.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Datsun | Mitsubishi | Renault
Количество просмотров 10
22.10.2024
Фото:Depositphotos | Datsun | Mitsubishi | Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0