Без «китайцев»: названы самые популярные автомобили с пробегом

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Самые популярные машины на вторичке

На отечественном рынке подержанных легковых машин за 4 прошедших месяца произошла смена лидера.

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ВАЗ 2107
ВАЗ 2107

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Так, самой популярной моделью за этот период стал седан Lada 2107. Эту машину в январе – апреле 2024 года купили на вторичке в количестве 39,3 тыс. единиц. Таким образом, хэтчбек Lada 2114 Самара-2, лидировавший по итогам 1-го квартала, сместился на второе место с результатом 38,2 тыс. экземпляров.

ВАЗ 2114
ВАЗ 2114

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Популярность Lada 2107 на вторичке обусловлена показателями последних трех месяцев. Именно в феврале, марте и апреле этот автомобиль становился бестселлером, что позволило ему по итогам 4 месяцев обойти «четырнадцатую» модель.

Далее в рейтинге расположились иномарки. Третьим стал Kia Rio, который за отчетный период разошелся тиражом в 34,7 тыс. штук. Далее следуют Hyundai Solaris (33,9 тыс. шт.) и Ford Focus (32,4 тыс. шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 8
22.10.2024
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
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