Сумма удивит: во сколько обойдется владение этим популярным «китайцем»

НАПИ: стоимость владения Geely Atlas составит 2,69 млн рублей за пять лет

За пять лет обслуживание китайского кроссовера Geely Atlas будет стоить 2,7 млн рублей. Каждый километр на этом авто обойдется в 35,82 рубля. За год набежит 537,3 тыс. рублей, за пять лет – 2,69 млн рублей. Стоимость кроссовера в исследуемой комплектации Luxury составляет 3,3 млн рублей.

Стоимость владения включает страховку, замену шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. км в год.

Новый Geely Atlas представили в России в начале текущего года.

Geely Atlas

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Источник: НАПИ