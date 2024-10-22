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Сумма удивит: во сколько обойдется владение этим популярным «китайцем»

НАПИ: стоимость владения Geely Atlas составит 2,69 млн рублей за пять лет

За пять лет обслуживание китайского кроссовера Geely Atlas будет стоить 2,7 млн рублей. Каждый километр на этом авто обойдется в 35,82 рубля. За год набежит 537,3 тыс. рублей, за пять лет – 2,69 млн рублей. Стоимость кроссовера в исследуемой комплектации Luxury составляет 3,3 млн рублей.

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Стоимость владения включает страховку, замену шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. км в год.

Новый Geely Atlas представили в России в начале текущего года.

Geely Atlas
Geely Atlas

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 7
22.10.2024
Фото:Geely
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