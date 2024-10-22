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Эксперт рассказала о правилах проверки водителей автомобилей на трезвость

ОНФ: даже если на алкотестере ноль, вас могут направить на медосвидетельствование

Общероссийский народный фронт (ОНФ) рассказал о правилах проверки водителей автомобилей на трезвость. Согласно законодательству, отрицательные результаты алкотестера, полученные сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС), не освобождают водителя транспортного средства от обязанности пройти медицинское освидетельствование у наркологов по требованию сотрудников полиции.

Так, в сентябре 2024 года постановлением Верховного суда гражданке России было отказано в удовлетворении жалобы об отмене наказания за отказ поехать на медицинское освидетельствование при результате продува в алкотестер меньше установленного законом порога. Решением нижестоящих судов автомобилистка лишена прав на 1,5 года и оштрафована на 30 тысяч рублей.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева считает, что решение Верховного суда корректное и обоснованное. Она пояснила, что как в постановлении Правительства РФ № 475 от 26 июня 2008 года (действовавшего на момент правонарушения), так и в новом постановлении № 1882 от 21 октября 2022 года, принятом взамен упомянутого, четко прописаны порядок и основания направления на медицинское освидетельствование.

Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Даже если тестер показал результат ниже допустимой нормы, и формально водитель трезв, но у инспектора есть сомнения, он вправе направить автомобилиста в медучреждение на полное освидетельствование, – уточнила она. – При этом отказ пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения влечет за собой крупный штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Вместе с тем, пояснила эксперт, сотрудники ДПС также обязаны соблюсти порядок административных процедур: правильно заполнить протокол о направлении на обычное и на медицинское освидетельствование, который подписывает водитель, пригласить понятых или снять на видео процедуру, а также оформить отказ, если автомобилист отказывается пройти процедуру, и протокол о правонарушении.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
22.10.2024
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