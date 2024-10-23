Эти автозапчасти труднее всего купить в России

Эксперт Хайцеэр назвал пять запчастей, которые труднее всего найти в РФ

Труднее всего приобрести в России электронные блоки для автомобилей ушедших марок и детали, которые меняют в машинах редко, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Труднее всего найти электронные блоки управления двигателем и коробкой передач машин ушедших брендов. Для того, чтобы их получить у иностранного дилера, нужно предоставить VIN-номер, а он числится за автомобилем в России. Поэтому иностранный поставщик не соглашается продать деталь, рассказал эксперт.

Так же тяжело получить в России новые ключи, личинки замков и оригинальные запчасти, которые в автомобилях редко ломаются (такие как элементы обшивки салона и тому подобное).

Поставку таких заказанных деталей, которых нет на складе, можно ждать и по нескольку месяцев, поделился эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Газета.Ru