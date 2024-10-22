Болид с двигателем АВТОВАЗа создадут в России

Ротенберг: Болид для гонок Формулы-4 с двигателем от Lada появится к 2028 году

К 2028 году планируется создать российский болид для гонок Формулы-4 с двигателем Lada, рассказал президент Российской автомобильной федерации (РАФ), руководитель программы развития автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

«Мы пока не можем делать свои машины, но есть планы к 2028 году создать свой болид для Формулы-4. Сделать свою монококовую конструкцию, свою подвеску, свои двигатели. Будем стараться, чтобы это был ладовский двигатель объемом 1,6 литра», – заявил он.

Формула-4 представляет собой категорию болидов с открытыми колесами, предназначенными для начинающих гонщиков. Международная автомобильная федерация (FIA) не проводит чемпионаты в этом классе.

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Источник: РИА Новости