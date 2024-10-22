Болид с двигателем АВТОВАЗа создадут в России
К 2028 году планируется создать российский болид для гонок Формулы-4 с двигателем Lada, рассказал президент Российской автомобильной федерации (РАФ), руководитель программы развития автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.
«Мы пока не можем делать свои машины, но есть планы к 2028 году создать свой болид для Формулы-4. Сделать свою монококовую конструкцию, свою подвеску, свои двигатели. Будем стараться, чтобы это был ладовский двигатель объемом 1,6 литра», – заявил он.
Формула-4 представляет собой категорию болидов с открытыми колесами, предназначенными для начинающих гонщиков. Международная автомобильная федерация (FIA) не проводит чемпионаты в этом классе.
Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: РИА Новости