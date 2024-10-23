Создана система, предсказывающая поломки машины

В МАИ разработали систему, предсказывающую скорую поломку автомобиля

В Московском авиационном институте (МАИ) ученые создали программу, предсказывающую возможные отказы техники.

Разработчик системы, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» Роман Ким, пояснил, что принцип работы можно проиллюстрировать на примере перегорающей лампочки. Накануне того, как перегореть, она начинает моргать, горит ярче либо тускнеет.

«Точно так же и с автомобилями: существует ряд критических параметров, которые сигнализируют о будущей поломке, и если нам удастся обнаружить такое сочетание в еще работающих машинах, то мы сможем предсказать скорую поломку и своевременно ее устранить», – сообщил ученый.

В МАИ сообщили, что такую систему в будущем можно применить не только для автомобилей, но и для другого транспорта.

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Источник: ТАСС