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Создана система, предсказывающая поломки машины

В МАИ разработали систему, предсказывающую скорую поломку автомобиля

В Московском авиационном институте (МАИ) ученые создали программу, предсказывающую возможные отказы техники.

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Разработчик системы, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» Роман Ким, пояснил, что принцип работы можно проиллюстрировать на примере перегорающей лампочки. Накануне того, как перегореть, она начинает моргать, горит ярче либо тускнеет.

«Точно так же и с автомобилями: существует ряд критических параметров, которые сигнализируют о будущей поломке, и если нам удастся обнаружить такое сочетание в еще работающих машинах, то мы сможем предсказать скорую поломку и своевременно ее устранить», – сообщил ученый.

В МАИ сообщили, что такую систему в будущем можно применить не только для автомобилей, но и для другого транспорта.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
23.10.2024
Фото:Depositphotos
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