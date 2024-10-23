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Популярный «китаец» получил две новые версии в России и подорожал

Кроссовер Exeed RX получил в России новые комплектации — Urban и Premium 8AT

У купе-кроссовера Exeed RX появились новые комплектации для России. Из первоначальных версий осталась только Platinum, в ней автомобиль подорожал на 60 тыс. руб. по сравнению с летом 2024 года. Сейчас она стоит 4 960 000 руб., а в августе было 4 900 000 руб.

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Остальные же комплектации получили новые названия. Так, базовую версию Exeed RX переименовали в Urban, ее цена составляет 4 750 000 руб. В числе опций только механические регулировки руля и сидений, коленная и центральная подушки безопасности не установлены.

У RX также появилась предмаксимальная комплектация, которая называется Premium 8AT и стоит 5 260 000 руб. Топовая версия по-прежнему называется Flagship 8AT и стоит 5 410 000 руб. Она появилась в августе текущего года.

Exeed RX
Exeed RX

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До ее появления максимальная комплектация Exeed RX называлась Platinum 8AT. Ее главным отличием было наличие классического 8-ступенчатого автомата, а у остальных версий в качестве трансмиссии был 7-ступенчатый робот. Сейчас же 8-ступенчатая АКП доступна в двух старших комплектациях кроссовера (Premium 8AT и Flagship 8AT).

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 32
23.10.2024
Фото:Exeed
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