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Эти «китайцы» отлично подготовлены к русским морозам

Эксперты ГК АвтоСпецЦентр назвали полностью готовые к зиме китайские машины

Среди китайских кроссоверов лучше всего подготовлены к холодам модели Haval M6, Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro, рассказали эксперты ГК АвтоСпецЦентр.

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Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров отметил, что все китайские автопроизводители, которые присутствуют на российском рынке, уже адаптировали свои модели к нашей зиме.

«В какие-то модели были добавлены зимние опции – подогрев сидений, зеркал, руля, лобового стекла, в каких-то – увеличены объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей. Среди них можно отметить производителей Chery, Jetour, Omoda, Exeed, Jaecoo, Tank и другие», – рассказал он.
Geely Tugella
Haval M6
Chery Tiggo 8 Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | HAVAL | Geely | Chery
Количество просмотров 9
23.10.2024
Фото:Depositphotos | HAVAL | Geely | Chery
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