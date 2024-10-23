Она подстраивается под неровности дороги: в РФ создали уникальную подвеску
Ученые ВолгГТУ разработали новейшую автомобильную подвеску на основе алгоритма, позволяющего автоматически подстраиваться под неровности дорожного покрытия. Главный минус амортизаторов – фиксированная жесткость, которая влияет на снижение плавности хода. Для решения этой проблемы ученые разработали комбинированную демпфирующую систему (КДС), объединяющую несколько типов амортизаторов: гидравлические, воздушные, фрикционные, инерционные и динамические.
Это позволяет создавать подвески с переменной жесткостью, автоматически адаптирующиеся к изменяющимся условиям движения.
Благодаря этому движение автомобиля становится более плавным и комфортным.
Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: РИА Новости