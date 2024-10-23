#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Цифра шокирует: на сколько подорожали машины в России за 10 лет
23 октября
Цифра шокирует: на сколько подорожали машины в России за 10 лет
«Автостат»: цена нового легкового автомобиля в...
Интерьер Kaiyi X7 Kunlun
23 октября
Названы сроки выхода полноприводного 186-сильного кроссовера российской сборки
Компания Kaiyi перенесла продажи в РФ...
Она подстраивается под неровности дороги: в РФ создали уникальную подвеску
23 октября
Она подстраивается под неровности дороги: в РФ создали уникальную подвеску
В России ученые создали адаптивную подвеску...

Она подстраивается под неровности дороги: в РФ создали уникальную подвеску

В России ученые создали адаптивную подвеску нового поколения

Ученые ВолгГТУ разработали новейшую автомобильную подвеску на основе алгоритма, позволяющего автоматически подстраиваться под неровности дорожного покрытия. Главный минус амортизаторов – фиксированная жесткость, которая влияет на снижение плавности хода. Для решения этой проблемы ученые разработали комбинированную демпфирующую систему (КДС), объединяющую несколько типов амортизаторов: гидравлические, воздушные, фрикционные, инерционные и динамические.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Автомат Aisin, атмосферный мотор – этот внедорожник вошел в топ-5 самых надежных

Это позволяет создавать подвески с переменной жесткостью, автоматически адаптирующиеся к изменяющимся условиям движения.

Благодаря этому движение автомобиля становится более плавным и комфортным.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 18
23.10.2024
Фото:freepik / peoplecreations
Поделиться:
Оцените материал:
0