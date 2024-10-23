Она подстраивается под неровности дороги: в РФ создали уникальную подвеску

В России ученые создали адаптивную подвеску нового поколения

Ученые ВолгГТУ разработали новейшую автомобильную подвеску на основе алгоритма, позволяющего автоматически подстраиваться под неровности дорожного покрытия. Главный минус амортизаторов – фиксированная жесткость, которая влияет на снижение плавности хода. Для решения этой проблемы ученые разработали комбинированную демпфирующую систему (КДС), объединяющую несколько типов амортизаторов: гидравлические, воздушные, фрикционные, инерционные и динамические.

Это позволяет создавать подвески с переменной жесткостью, автоматически адаптирующиеся к изменяющимся условиям движения.

Благодаря этому движение автомобиля становится более плавным и комфортным.

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Источник: РИА Новости