В России появилось моторое масло, которые одобрили в Rolls-Royce

Rolls-Royce Power Systems официально подтвердили качество моторных масел Rolf

Компания Rolf Lubricants получила официальное одобрение MTU для своей линейки моторного масла Rolf Krafton. Если конкретнее, речь о маслах Rolf Krafton S7 для современных дизелей. Отметим, что сертификат MTU – важный момент, ведь это бренд энергетических решений Rolls-Royce Power Systems.

Одобрение MTU и Rolls-Royce свидетельствует, что данное масло признается эффективным для обслужания высоконагруженных дизельных двигателей и специальной техники, отвечающей самым современным экологическим требованиям стандарта Евро-5.

«Полностью синтетическое масло Rolf Krafton S7 M 10W-40 создано на основе многофункционального пакета современных присадок. Высокотехнологичная формула обеспечивает превосходную защиту от износа, предотвращает накопление отложений на поршнях и других термонагруженных частях, защищает двигатель от окисления и шламообразования на протяжении регламентированных автопроизводителями интервалов замены», – отмечает пресс-служба Rolf.

Что по факту означает такое одобрение? Оно позволяет применять масло Rolf Krafton вязкостью 10W-40 в современных двигателях MTU для коммерческого транспорта. Это, кстати, довольно широкий спектр техники, эксплуатирующейся в России: Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo и другие.

Напомним, что масла Rolf по-прежнему производят в РФ, завод расположен в городе Обнинске Калужской области.