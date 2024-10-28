Автомобиль на год бесплатно: онлайн-сервис ВТБ Авто разыграет подписку вместе с «Национальной Лотереей»

В последнее время в России все большую популярность приобретает подписка на автомобиль — инновационная услуга, которая позволяет водителям получать доступ к транспортному средству на нужный срок, без необходимости покупки и крупных трат.

В последнее время в России все большую популярность приобретает подписка на автомобиль — инновационная услуга, которая позволяет водителям получать доступ к транспортному средству на нужный срок, без необходимости покупки и крупных трат. Основное преимущество такого подхода заключается в том, что он существенно снижает финансовую нагрузку на пользователя. Вместо того чтобы выплачивать кредит, делать первоначальный взнос или беспокоиться о падении стоимости автомобиля, клиент оплачивает фиксированную сумму, которая уже включает в себя страхование, техническое обслуживание и даже сезонную смену шин. Это делает подписку предсказуемой с точки зрения расходов и устраняет многие головные боли, связанные с владением автомобилем.

Кроме того, подписка на автомобиль обеспечивает высокий уровень гибкости. Например, человек может выбирать транспортное средство в зависимости от текущих нужд: летом — компактный кроссовер для загородных поездок, а зимой — устойчивый внедорожник. Это особенно актуально для тех, кто часто меняет образ жизни, не желает ограничивать себя одним типом автомобиля или не хочет связываться с долгосрочными финансовыми обязательствами. Таким образом, подписка становится привлекательным решением для молодых и мобильных людей, предпочитающих гибкость и комфорт вместо традиционных форм владения.

Необычный вариант получения подписки предложила «Национальная Лотерея» (это бренд всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России) и онлайн-сервис ВТБ Авто. Так, участники флагманской лотереи «Мечталлион» могут получить шанс выиграть 100 призов по 100 000 рублей и один полностью готовый к поездкам автомобиль Changan CS35 в бесплатное пользование на год. Для этого необходимо принять участие в акции «Второй шанс: Удача на все 100 плюс авто».

Чтобы стать участником акции достаточно купить любое количество билетов «Мечталлион» на тиражи №111 (3 ноября), №113 (17 ноября) и при необходимости привязать их к личному кабинету участника на сайте или в мобильном приложении «Национальная Лотерея». Если лотерейный билет приобретён онлайн, он автоматически участвует в розыгрыше. Её победители будут определены 20 ноября с помощью рандомайзера. Трансляция розыгрыша состоится в официальной группе «Национальной Лотереи» ВКонтакте и на сайте бренда.

«Мы готовы вновь удивлять участников флагманской лотереи нашего бренда привлекательными призами. В связи с этим мы продолжаем полюбившуюся многими акцию «Второй шанс». В этот раз у участников «Мечталлион» появилась дополнительная возможность выиграть 100 призов по 100 000 рублей, а также одну годовую подписку на автомобиль с полным обслуживанием от нашего партнёра. Такой формат владения машиной находит всё больше поклонников в нынешнее время, и здорово, что мы можем предложить нашей аудитории подобные современные призы», – отмечает Ольга Костякова, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Национальной Лотереи».

«Мы рады стать партнёрами масштабного российского бренда «Национальная Лотерея» и представить участникам флагманской лотереи «Мечталлион» наш новый сервис. ВТБ Авто позволяет найти нужную машину онлайн, купить её разными способами или оформить на неё подписку и получить доставку прямо к дому. Если вы возьмете авто по подписке, вам не придётся заботиться о сопутствующих сервисах, ведь регистрацию, страхование, оплату транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и многое другое мы возьмем на себя, – рассказывает руководитель проекта ВТБ Авто Сергей Медынский. – Для тех, кто хотел бы приобрести машину без крупных стартовых трат, наш сервис предусматривает покупку с отложенным основным платежом. Сначала вы пользуетесь автомобилем по подписке в течение комфортного для вас срока от трёх месяцев до трёх лет и платите фиксированную сумму каждый месяц. Затем вы можете выкупить его, выплатив оставшуюся часть либо из собственных средств, либо с помощью автокредита».

«Нам очень приятно поддержать акцию «Второй шанс» для участников «Национальной Лотереи». Автомобили CHANGAN уже успели стать символом надежности для более чем 40 миллионов автовладельцев в 77 странах мира. Каждый из наших продуктов является результатом совместной работы инженеров и дизайнеров CHANGAN со всего мира. Тысячи наших сотрудников из 10 собственных R&D центров в 6 странах мира ежедневно заботятся о технологиях вашей мобильности для того, чтобы вы могли об этом не думать. – комментирует исполнительный директор CHANGAN MOTORS RUS Александр Кулагин. – Автомобильная подписка от нашего партнера – отличный способ свести до минимума заботы о ежедневной мобильности».

Кстати, в мае «Национальная Лотерея» провела среди участников «Мечталлион» дополнительный розыгрыш четырех автомобилей от компании РОЛЬФ. Новые отечественные кроссоверы уже нашли своих владельцев.

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«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».



Акция «Второй шанс: «Удача на все 100 плюс авто»», срок проведения акции с 07.10.2024 по 20.12.2024 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте nloto.ru.







