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Эксперт по недвижимости оценил планы по резкому сокращению парковок около домов

Риэлтор Апрелев: Сокращение числа парковок усугубит проблемы в ЖК

В России хотят значительно уменьшить количество парковочных мест около жилых домов. Цель – подтолкнуть граждан пересесть на общественный транспорт. Но это не принесет желаемого эффекта и не обойдется без негативных последствий, так как даже сегодня нехватка машино-мест на парковках усложняет россиянам жизнь, считает вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев.

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Особенный дефицит парковок отмечается в ЖК экономкласса. Если их будет еще меньше, водители начнут парковаться на тротуарах и в других неположенных местах, считает эксперт. Проблемой он назвал нормативный пробел, из-за которого проектировщики часто обходят требования к числу машино-мест в больших ЖК. В итоге владельцы не могут припарковаться ни во дворе, ни рядом с ним.

«Если новая нормативная база будет сочетанием гибкого подхода к обозначению необходимого минимума парковочных мест с соблюдением обязанности исполнять эти нормы – наверное, это было бы разумно», – заметил Апрелев.

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На фоне нарушения нормативов и отсутствия законодательного регулирования россияне зачастую вынуждены тратить огромные деньги на покупку парковочного места или бросать машину где попало, рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: ОСН

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 30
24.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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