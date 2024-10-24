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Новая эра Suzuki Vitara: история в картинках
Suzuki Vitara – одна из самых популярных...

Новая эра Suzuki Vitara: история в картинках

Suzuki Vitara – одна из самых популярных моделей японского бренда

В 2014 году на Международном автосалоне в Париже компания Suzuki представила новое поколение компактного SUV Vitara, которое стало ключевым событием года для японского бренда.

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Эта модель, известная на зарубежных рынках как Suzuki Escudo/Sidekick, открыла новую эру для Vitara, сохранив её легендарные внедорожные качества и объединив их с современными технологическими и дизайнерскими решениями.

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Начало истории новой Vitara связано с концептом iV-4, дебютировавшим в 2013 году на 65-м Международном автосалоне во Франкфурте. Suzuki стремилась создать компактный автомобиль высокой проходимости, который бы отвечал ожиданиям современного рынка, сохраняя SUV-традиции бренда. Через год в Париже дебютировала новая серийная версия Vitara, которая сразу стала популярна благодаря яркому дизайну и передовыми техническими характеристиками.

Suzuki Vitara iV-4
Suzuki Vitara iV-4

Vitara 2014 года (спустя более 25 лет после дебюта Vitara первого поколения) стала символом возрождения модели, предлагая водителям полный привод ALLGRIP нового поколения, легкий и маневренный кузов, а также двигатели, обеспечивающие высокую топливную экономичность. Внешне автомобиль стал более утонченным и современным.

Забота Suzuki о безопасности водителя и пассажиров проявилась в том, что уже в базовой комплектации были доступны 7 подушек безопасности, что позволило Vitara занять лидирующее место по критерию пассивной безопасности среди конкурентов.

Vitara стала единственным автомобилем в своем классе, сочетающим 4-режимный полный привод ALLGRIP и автомат.

Vitara добилась одного из самых минимальных расходов топлива в классе за счет малого веса, небольших габаритов, высокопрочного стального кузова и усовершенствованной трансмиссии.

Завод Suzuki в Венгрии
Завод Suzuki в Венгрии

Производство Vitara нового поколения стартовало в 2015 году на заводе Suzuki в Венгрии, а российские продажи начались уже летом того же года.

Модель мгновенно завоевала популярность благодаря своим возможностям персонализации и передовой системе безопасности.

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Версия Vitara S, представленная чуть позже, с турбированным двигателем BOOSTERJET объемом 1,4 литра (140 л.с.) продемонстрировала отличные динамические характеристики при минимальном расходе топлива. Спортивный дизайн модели был подчеркнут агрессивной решеткой радиатора и красными акцентами в интерьере.

В 2018 году на автосалоне в Париже Vitara вновь была представлена после рестайлинга. Обновлённая версия получила улучшенные системы безопасности и новый более агрессивный дизайн.

Линейка автомобилей Suzuki 1088 года
Завод Suzuki в Венгрии
Suzuki Vitara первого поколения
Современная Suzuki Vitara
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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 6
24.10.2024
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
+25