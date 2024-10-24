Новая эра Suzuki Vitara: история в картинках

Suzuki Vitara – одна из самых популярных моделей японского бренда

В 2014 году на Международном автосалоне в Париже компания Suzuki представила новое поколение компактного SUV Vitara, которое стало ключевым событием года для японского бренда.

Эта модель, известная на зарубежных рынках как Suzuki Escudo/Sidekick, открыла новую эру для Vitara, сохранив её легендарные внедорожные качества и объединив их с современными технологическими и дизайнерскими решениями.

Начало истории новой Vitara связано с концептом iV-4, дебютировавшим в 2013 году на 65-м Международном автосалоне во Франкфурте. Suzuki стремилась создать компактный автомобиль высокой проходимости, который бы отвечал ожиданиям современного рынка, сохраняя SUV-традиции бренда. Через год в Париже дебютировала новая серийная версия Vitara, которая сразу стала популярна благодаря яркому дизайну и передовыми техническими характеристиками.

Suzuki Vitara iV-4

Vitara 2014 года (спустя более 25 лет после дебюта Vitara первого поколения) стала символом возрождения модели, предлагая водителям полный привод ALLGRIP нового поколения, легкий и маневренный кузов, а также двигатели, обеспечивающие высокую топливную экономичность. Внешне автомобиль стал более утонченным и современным.

Забота Suzuki о безопасности водителя и пассажиров проявилась в том, что уже в базовой комплектации были доступны 7 подушек безопасности, что позволило Vitara занять лидирующее место по критерию пассивной безопасности среди конкурентов.

Vitara стала единственным автомобилем в своем классе, сочетающим 4-режимный полный привод ALLGRIP и автомат.

Vitara добилась одного из самых минимальных расходов топлива в классе за счет малого веса, небольших габаритов, высокопрочного стального кузова и усовершенствованной трансмиссии.

Завод Suzuki в Венгрии

Производство Vitara нового поколения стартовало в 2015 году на заводе Suzuki в Венгрии, а российские продажи начались уже летом того же года.

Модель мгновенно завоевала популярность благодаря своим возможностям персонализации и передовой системе безопасности.

Версия Vitara S, представленная чуть позже, с турбированным двигателем BOOSTERJET объемом 1,4 литра (140 л.с.) продемонстрировала отличные динамические характеристики при минимальном расходе топлива. Спортивный дизайн модели был подчеркнут агрессивной решеткой радиатора и красными акцентами в интерьере.

В 2018 году на автосалоне в Париже Vitara вновь была представлена после рестайлинга. Обновлённая версия получила улучшенные системы безопасности и новый более агрессивный дизайн.

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