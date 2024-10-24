1,5 л, 147 л.с., робот: этот популярный «китаец» обновился

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Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 4 в России

Компания Chery представила в России обновленный компактный кроссовер Tiggo 4. Автомобиль лишился приставки Pro в названии. Новинка поступит в продажу в ближайшее время.

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Рестайлинговый автомобиль отличается дизайном экстерьера и оптики. Модель сохранила 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. (210 Нм), но теперь он будет работать в паре с 6-ступенчатым «роботом» вместо вариатора. Привод только передний. Разгон до «сотни» составит 10 секунд.

С учетом специфики российских условий эксплуатации, кузов нового кроссовера получил усиленную оцинковку, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и увеличивает срок службы автомобиля, рассказал автопроизводитель.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Chery
Количество просмотров 25
24.10.2024
Фото:Depositphotos | Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
-1