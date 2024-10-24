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Хорошо оснащенный «китаец» дешевле ₽2 млн уже в продаже
Кроссоверы Jetour X50 по цене от 1,99 млн...

Хорошо оснащенный «китаец» дешевле ₽2 млн уже в продаже

Кроссоверы Jetour X50 по цене от 1,99 млн рублей начали поступать дилерам в России

Компактные кроссоверы Jetour X50 начали поступать в дилерские центры, сообщил директор «Авилон Jetour» Антон Дёмкин. На днях бренд Jetour опубликовал все цены на модель и подробности о наполнении комплектаций, но официально о старте продаж кроссовера не объявлял.

Интерьер Jetour X50
Интерьер Jetour X50
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Jetour X50 будет стоить в РФ от 1,99 млн до 2,44 млн рублей в зависимости от комплектации. То есть, автомобиль может стать достойным конкурентом Lada Vesta. В базе кроссовер оснащен мотором 1.5 мощностью 113 л. с. (138 Нм) с 5-ступенчатой МКП. В более дорогих версиях под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. (210 Нм), работающий в паре с роботом. Разгон до 100 км/ч составляет 11,1 секунды, максимальная скорость равна 185 км/ч.

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В стандартное оснащение входят цифровая панель приборов с диагональю 10,25 дюйма, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шесть аудиодинамиков, камера заднего вида, электрический «ручник», функция AutoHold, бесключевой доступ, круиз-контроль, задние датчики парковки и прочие опции.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 17
24.10.2024
Фото:Jetour
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