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Владелец внедорожника продал свой автомобиль, и теперь ему грозят судом
Ferrari будет судиться с владельцем Purosangue...

Владелец внедорожника продал свой автомобиль, и теперь ему грозят судом

Ferrari будет судиться с владельцем Purosangue за то, что он его перепродал

Дилер Ferrari в американском Техасе обратился в суд с исковым заявлением против клиента, пожелавшего продать свой внедорожник. Дилер обвиняет бывшего владельца Purosangue за нарушение условий контракта. В исковом заявлении говорится, что владелец автомобиля подписал соглашение, в котором прописан пункт о повторной продаже Purosangue.

Ferrari Purosangue
Ferrari Purosangue
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Дело в том, что владелец не имеет права продавать автомобиль в течение первых 18 месяцев с момента получения заказа в июне 2024 года. Также контрактом предусмотрено, что, если владелец продаст Purosangue кому-либо, кроме дилера, в течение первых полутора лет, он должен выплатить Ferrari полученную прибыль и покрыть судебные издержки. Дело еще не рассматривалось судом, но очевидно, что все права – на стороне Ferrari.

Интерьер Ferrari Purosangue
Интерьер Ferrari Purosangue

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Это не единственный случай, когда автоконцерны или их дилеры преследуют владельцев, пытающихся получить прибыль. Ранее стало известно, что Ford подал в суд на актера и рестлера после продажи недавно купленного им суперкара GT, а Tesla грозит преследовать владельцев Кибертраков, желающих быстро заработать на их перепродаже.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Ferrari
26.10.2024
Фото:Ferrari
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