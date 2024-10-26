Владелец внедорожника продал свой автомобиль, и теперь ему грозят судом

Ferrari будет судиться с владельцем Purosangue за то, что он его перепродал

Дилер Ferrari в американском Техасе обратился в суд с исковым заявлением против клиента, пожелавшего продать свой внедорожник. Дилер обвиняет бывшего владельца Purosangue за нарушение условий контракта. В исковом заявлении говорится, что владелец автомобиля подписал соглашение, в котором прописан пункт о повторной продаже Purosangue.

Ferrari Purosangue

Дело в том, что владелец не имеет права продавать автомобиль в течение первых 18 месяцев с момента получения заказа в июне 2024 года. Также контрактом предусмотрено, что, если владелец продаст Purosangue кому-либо, кроме дилера, в течение первых полутора лет, он должен выплатить Ferrari полученную прибыль и покрыть судебные издержки. Дело еще не рассматривалось судом, но очевидно, что все права – на стороне Ferrari.

Интерьер Ferrari Purosangue

Это не единственный случай, когда автоконцерны или их дилеры преследуют владельцев, пытающихся получить прибыль. Ранее стало известно, что Ford подал в суд на актера и рестлера после продажи недавно купленного им суперкара GT, а Tesla грозит преследовать владельцев Кибертраков, желающих быстро заработать на их перепродаже.

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Источник: carscoops.com