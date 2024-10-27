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Названы самые мощные машины дешевле 2 миллионов рублей

HotCars перечислил самые мощные автомобили, которые стоят меньше $20 тысяч

Среди недорогих машин встречаются и довольно мощные экземпляры, выяснили журналисты автомобильного интернет-портала HotCars. Они проанализировали актуальные прайс-листы производителей, а также объявления о продаже подержанных автомобилей и составили рейтинг самых мощных машин, которые можно купить всего за 20 000 долларов (примерно 1,9 млн рублей).

Chevrolet Camaro SS
Chevrolet Camaro SS
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Самым мощным недорогим автомобилем с пробегом оказался 400-сильный Chevrolet Camaro SS 2015 года выпуска. Его силовая установка состоит из 6,2-литрового бензинового мотора V8 в сочетании с 6-ступенчатой АКП или механикой. Как ранее заявляли в Chevrolet, с МКП автомобиль может разгоняться с места до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 4,6 секунды. Стоимость подержанного Camaro SS составляет 13 000-37 000 долларов (1,3-5,6 млн рублей) в зависимости от состояния машины.

Nissan Versa 2025
Nissan Versa 2025

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Что касается новых автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, то самым мощным из них сейчас является седан Nissan Versa 2025 модельного года. Под капотом этого авто 1,6-литровый 4-цилиндровый мотор DOHC с отдачей до 122 л.с., работающий в паре либо с 5-ступенчатой МКП, либо с вариатором. В США такой автомобиль в базе обойдется в сумму от 17 190 долларов (около 1,7 млн рублей).

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Источник: HotCars

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphortos | Chevrolet | Nissan
Количество просмотров 20
27.10.2024
Фото:Depositphortos | Chevrolet | Nissan
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