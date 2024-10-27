Названы самые мощные машины дешевле 2 миллионов рублей

HotCars перечислил самые мощные автомобили, которые стоят меньше $20 тысяч

Среди недорогих машин встречаются и довольно мощные экземпляры, выяснили журналисты автомобильного интернет-портала HotCars. Они проанализировали актуальные прайс-листы производителей, а также объявления о продаже подержанных автомобилей и составили рейтинг самых мощных машин, которые можно купить всего за 20 000 долларов (примерно 1,9 млн рублей).

Chevrolet Camaro SS

Самым мощным недорогим автомобилем с пробегом оказался 400-сильный Chevrolet Camaro SS 2015 года выпуска. Его силовая установка состоит из 6,2-литрового бензинового мотора V8 в сочетании с 6-ступенчатой АКП или механикой. Как ранее заявляли в Chevrolet, с МКП автомобиль может разгоняться с места до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 4,6 секунды. Стоимость подержанного Camaro SS составляет 13 000-37 000 долларов (1,3-5,6 млн рублей) в зависимости от состояния машины.

Nissan Versa 2025

Что касается новых автомобилей стоимостью менее 20 000 долларов, то самым мощным из них сейчас является седан Nissan Versa 2025 модельного года. Под капотом этого авто 1,6-литровый 4-цилиндровый мотор DOHC с отдачей до 122 л.с., работающий в паре либо с 5-ступенчатой МКП, либо с вариатором. В США такой автомобиль в базе обойдется в сумму от 17 190 долларов (около 1,7 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: HotCars